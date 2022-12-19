АвтоВАЗ официально подтвердил перезапуск завода Nissan

Находящийся в простое с марта российский автозавод Nissan Motor Rus (NMR, Санкт-Петербург) будет перезапущен во второй половине 2023 года.

«Мы активно ориентируем нашу команду на взаимодействие с командой, которая работала на заводе Nissan. Это непростой процесс. Конечно, очень хорошо, что в рамках ушедшего концерна Renault-Nissan многие производственные процессы были унифицированы. И единые стандарты безопасности, логистики, управления коллективом — это все даст нам возможность как можно скорее запустить конвейер в Санкт-Петербурге. И мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года» - заявил президент российского автомобильного гиганта в интервью ТАСС.

К сожалению, мы по прежнему не знаем главного – какие именно автомобили будут выпускаться на мощностях площадки, которая до недавнего времени принадлежала японскому автопроизводителю. Пока все варианты крутятся вокруг формулировок «зарубежный партнер».