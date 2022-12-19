Автомобильный портал Motorpage
19 дек 2022

АвтоВАЗ официально подтвердил перезапуск завода Nissan

АвтоВАЗ официально подтвердил перезапуск завода Nissan

Находящийся в простое с марта российский автозавод Nissan Motor Rus (NMR,  Санкт-Петербург) будет перезапущен во второй половине 2023 года.

«Мы активно ориентируем нашу команду на взаимодействие с командой, которая работала на заводе Nissan. Это непростой процесс. Конечно, очень хорошо, что в рамках ушедшего концерна Renault-Nissan многие производственные процессы были унифицированы. И единые стандарты безопасности, логистики, управления коллективом — это все даст нам возможность как можно скорее запустить конвейер в Санкт-Петербурге. И мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года» - заявил президент российского автомобильного гиганта в интервью ТАСС.

К сожалению, мы по прежнему не знаем главного – какие именно автомобили будут выпускаться на мощностях площадки, которая до недавнего времени принадлежала японскому автопроизводителю. Пока все варианты крутятся вокруг формулировок «зарубежный партнер».

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Какие штрафы внедрят в новом году?

19 декабря 2022

Сразу на пяти магистралях столицы выравняли скоростной режим

19 декабря 2022
Makka Polestar

Марка Polestar разработала электрический мопед

19 декабря 2022

Насколько подорожает техосмотр автомобиля в 2023 году?

19 декабря 2022

Новогодних скидок у автомобильных дилеров не будет

19 декабря 2022
Lada Niva Travel (2021) вид сбоку

На «антикризисной» Lada Niva Travel появились новые опции

19 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - jmoda c5 (2023) вид спереди Тест драйв
17 декабря 2022

Omoda C5
"Первый пошел!"
Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом
Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом»
Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 0 8 0