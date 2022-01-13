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13 янв 2022

АвтоВАЗ отказался от обновлений Lada Largus и Lada Xray

АвтоВАЗ отказался от обновлений Lada Largus и Lada Xray

Как известно, в марте этого года на конвейер должна встать обновленная Lada Vesta, которая получит существенные  изменение во внешности и в интерьере. К сожалению, другие модели, например, Xray и Largus, обновлений уже не получат

Как сообщает «Авторевю», скорее всего они завершат свой жизненный цикл ровно в таком виде, в каком представлены сейчас. В целом, понять политику предприятия можно, тем более в отношении хэтчбека Xray.  На него попросту нет достаточного спроса в отличие от его модернизированного варианта Xray Cross или модели Vesta. Взглянем на цифры: в прошлом году «Веста» разошлась тиражом более ста тысяч экземпляров, в то время как Xray едва перевалил за двадцать две тысячи.

То есть, фактически, в дело вмешивается экономика – заводу нерентабельно вкладывать средства в машину, которая не пользуется популярностью.  Largus же не будет обновляться, так как модель уже получила крупное обновление, в рамках которого изменили внешность, интерьер и установили новый двигатель. Кроме того нюансы кроются и в деньгах – установить ту же самую автоматическую трансмиссию – дело затратное, да и сама цена на машину неминуемо вырастет, что скажется на спросе. Хотя технологически, такая модернизация возможна: Largus построен на платформе B0, а у АвтоВАЗа есть доступ к большинству технологий альянса Renault-Nissan.

При написании новости использовалась информация:
Авторевю

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