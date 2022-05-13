АвтоВАЗ перейдет на российское управление в мае

ТАСС сообщает, что сделка по передаче активов АвтоВАЗа французской стороной ( Renault ) России закончится уже к концу этого месяца.

Самое любопытное заключается в том, что до сих пор неизвестно, кто именно выступает в роли второй стороны. На текущий момент наиболее вероятным игроком выступает Ростех и НАМИ. Во всяком случае, именно эти компании называл глава Минпромторга, Денис Мантуров, в недавнем интервью. Также властями указывалось, что сделка будет оформлена, как нулевая. Это означает, что у Renault будет возможность выкупа активов обратно в течение шести лет.

Стоит отметить, что отечественный завод не собирает машины с начла марта. Да, предприятие уже вышло из корпоративного отпуска, однако из-за нехватки комплектующих процесс сборки остается приостановленным. Источники сообщают, что производство возобновится в двадцатых числах мая.