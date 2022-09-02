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2 сен 2022

АвтоВАЗ поможет «Яндексу» побороть дефицит машин в автопарках

АвтоВАЗ поможет «Яндексу» побороть дефицит машин в автопарках

Яндекс обратился к АвтоВАЗу и китайским BAIC и Chery с просьбой помочь в поставках автомобилей для партнёрских таксопарков на фоне нынешнего дефицита

Как сообщает Forbes, переговоры ведутся не только с АвтоВАЗом, но и, скажем, с белорусским консорциумом «Юнисон», а также несколькими концернами из Китая, включая компанию Baic. Здесь есть один нюанс – фирма на российском рынке не представлена, а диалог ведется с материнским концерном Foton. С некоторой долей вероятности можно говорить о том, что на российском рынке может появиться абсолютно новая марка.

Занятно, но сам «Яндекс» подтвердил факт переговоров, однако заявил, что они ведутся с прицелом на будущее.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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