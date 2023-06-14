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14 июн 2023

АвтоВАЗ примет на работу заключенных

АвтоВАЗ примет на работу заключенных

В свое время машины Lada, в особенности модели 2108 и 2109, пользовались популярностью у темных личностей. С большой долей вероятности у данной любви возникнет ренессанс, так как вскоре российские автомобили будут собираться руками заключенных.

Шутки шутками, но АвтоВАЗ действительно желает привлечь к работе на своих предприятиях осужденных. Дело в том, что на заводе сейчас присутствует кадровый голод, однако, перед предприятием стоит важная задача – нарастить производство автомобилей. Уже с сентября объёмы сборки автомобилей на главном конвейере должны вырасти на 28 процентов, а с января 2024 года этот показатель должен достичь сорока процентов.

Собственно ФСИН уже одобрил инициативу АвтоВАЗа, однако, сообщил, что будущие работники будут проходить строжайший отбор.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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