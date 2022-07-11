АвтоВАЗ продолжает работу над преемником Lada Granta

До последних событий АвтоВАЗ смог анонсировать несколько важных для российского рынка новинок, одной из которых должен был стать преемник модели Granta. К сожалению, текущее положение дел вынудило АвтоВАЗ поставить разработку новинок на паузу

Впрочем, недавно появилась информация о том, что работы над новой «Грантой», все же, ведутся. Сейчас перед инженерами стоит задача адаптировать продукт под использование отечественных комплектующих, так как машина разрабатывалась с учетом применения иностранных компонентов (в основном компании Renault).

Надо сказать, что инженерам будет с чем поработать, так как в рамках проекта новой модели АвтоВАЗ успел дойти до стадии сборки ходовых прототипов. Один из них доставлен на тестовый полигон. Было изготовлено несколько десятков опытных кузовов (как седан, так и универсал): они сейчас хранятся в заводском инжиниринговом центре. Инсайдеры говорят, что даже сборочные линии уже налажены