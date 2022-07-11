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11 июл 2022

АвтоВАЗ продолжает работу над преемником Lada Granta

АвтоВАЗ продолжает работу над преемником Lada Granta

До последних событий АвтоВАЗ смог анонсировать несколько важных для российского рынка новинок, одной из которых должен был стать преемник модели Granta. К сожалению, текущее положение дел вынудило АвтоВАЗ поставить разработку новинок на паузу

Впрочем, недавно появилась информация о том, что работы над новой «Грантой», все же, ведутся. Сейчас перед инженерами стоит задача адаптировать продукт под использование отечественных комплектующих, так как машина разрабатывалась с учетом применения иностранных компонентов (в основном компании Renault).

Надо сказать, что инженерам будет с чем поработать, так как в рамках проекта новой модели АвтоВАЗ успел дойти до стадии сборки ходовых прототипов. Один из них доставлен на тестовый полигон. Было изготовлено несколько десятков опытных кузовов (как седан, так и универсал): они сейчас хранятся в заводском инжиниринговом центре. Инсайдеры говорят, что даже сборочные линии уже налажены

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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