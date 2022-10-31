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31 окт 2022

АвтоВАЗ решает дилемму по выбору коробок передач

АвтоВАЗ решает дилемму по выбору коробок передач

Выход франко-японского альянса Renault-Nissan из капиталов отечественного автомобильного гиганта несколько перекрыл АвтоВАЗу доступ к определенным узлам и агрегатам - в частности к  автоматическим коробкам передач

Уже летом российские СМИ писали о том, что АвтоВАЗ ищет поставщиков этого узла в Китае. Причем речь шла о традиционной гидротрансформаторной 6-ступенчатой КПП. Однако, сейчас стало известно, что концепция меняется – АвтоВАЗ будет закупать либо вариаторы, либо роботизированные коробки.

Причины такого решения достаточно прозаичны. Во-первых, эти два типа коробок стоят дешевле обычных «автоматов», причем вариаторы – в полтора-два раза. Во-вторых, оказалось, что мало какой «автомат» может встать на отечественные автомобили без существенных доработок.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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