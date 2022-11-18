АвтоВАЗ снимает с производства Lada Granta в кузове хэтчбек

АвтоВАЗ свернул производство Lada Granta с кузовом хэтчбек. Инсайдеры говорят, что модель не заявлена и в производственном плане на следующий год.

Эксперты заявляют, что хэтчбек всегда был в аутсайдерах по продажам. Модель даже уступала Lada XRay, с которой АвтоВАЗ официально попрощался минувшим летом – опять же, из-за низкого спроса.

Кроме этого, уже известно, что АвтоВАЗ работает над обновленным семейством Granta. Сообщалось, что в него войдут седан, универсал, а также «более продвинутая» модель на базе универсала с приставкой Cross. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, на конвейер новая Granta встанет не раньше, чем через два-три года.