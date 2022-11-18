Автомобильный портал Motorpage
18 ноя 2022

АвтоВАЗ снимает с производства Lada Granta в кузове хэтчбек

АвтоВАЗ снимает с производства Lada Granta в кузове хэтчбек

АвтоВАЗ свернул производство Lada Granta с кузовом хэтчбек. Инсайдеры говорят, что модель не заявлена и в производственном плане на следующий год.

Эксперты заявляют, что хэтчбек всегда был в аутсайдерах по продажам. Модель даже уступала Lada XRay, с которой АвтоВАЗ официально попрощался минувшим летом – опять же, из-за низкого спроса.

Кроме этого, уже известно, что АвтоВАЗ работает над обновленным семейством Granta. Сообщалось, что в него войдут седан, универсал, а также «более продвинутая» модель на базе универсала с приставкой Cross. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, на конвейер новая Granta встанет не раньше, чем через два-три года.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Coolray 2020 вид сбоку

Geely поможет Польше создать собственное производство электромобилей

18 ноября 2022

Volkswagen не откажется от модели Golf

18 ноября 2022
Evolute i-JOY

Моторинвест запускает продажи кроссовера Evolute i-JOY

18 ноября 2022

Стали известны подробности о Соболь NN с дизельным двигателем

18 ноября 2022
Завод «Москвич» перезапустит производство уже на следующей недел

Завод «Москвич» перезапустит производство уже на следующей недел

18 ноября 2022

Мобилизованных россиян предложили освободить от штрафов

18 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"
Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум
Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"
SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...»
Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"

Написано новостей:

3 1 8 8 0