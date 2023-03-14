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14 мар 2023

АвтоВАЗ утвердил новую стратегию развития

АвтоВАЗ утвердил новую стратегию развития

АвтоВАЗ утвердил основные направления стратегии развития – в приоритеты установлен технологический суверенитет и повышение конкурентоспособности российского автопрома

Пожалуй, еще один важный пункт – расширение модельной линейки, за счет разработки собственных платформ и создания машин совершенно разных классов. Также руководство российского предприятия собирается погасить большую часть кредитных обязательств.

«Наша главная цель в работе над «Стратегией развития — 2030» — это максимально возможная в текущих условиях реалистичность документа. Сегодня перед АвтоВАЗом стоят самые сложные вызовы за всю историю компании, и мы четко осознаем свою ответственность перед коллективом, клиентами, партнерами и акционерами за успешное продолжение работы наших производственных площадок», — заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью российским СМИ.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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