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9 июл 2024

АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков для Lada Aura

АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков для Lada Aura

Удлиненная версия Lada Vesta, которая получит собственное название Aura, обзаведется легкосплавными дисками оригинального дизайна. Судя по изображениям, опубликованным в ФИПС, они получат повторяющийся по кругу V-образный рисунок. Вероятно, их диаметр составит 17 дюймов и предполагается, что они будут устанавливаться на шины размерностью 205/50.

Напомним, что Lada Aura должна дебютировать на рынке осенью 2024 года. Данная модель будет отличаться от Vesta удлиненной колесной базой на 250 мм (длина - 4661 мм), а также более комфортным салоном. Aura оснастят 122-сильным 1,8-литровым мотором в связке с вариатором.
 

При написании новости использовалась информация:
ФИПС

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