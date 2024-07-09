АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков для Lada Aura

Удлиненная версия Lada Vesta, которая получит собственное название Aura, обзаведется легкосплавными дисками оригинального дизайна. Судя по изображениям, опубликованным в ФИПС, они получат повторяющийся по кругу V-образный рисунок. Вероятно, их диаметр составит 17 дюймов и предполагается, что они будут устанавливаться на шины размерностью 205/50.

Напомним, что Lada Aura должна дебютировать на рынке осенью 2024 года. Данная модель будет отличаться от Vesta удлиненной колесной базой на 250 мм (длина - 4661 мм), а также более комфортным салоном. Aura оснастят 122-сильным 1,8-литровым мотором в связке с вариатором.

