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3 июн 2022

АвтоВАЗ запустит конвейер восьмого июня

АвтоВАЗ запустит конвейер восьмого июня

Отечественный автомобильный гигант выступил с официальным заявлением, согласно которому сборка машин будет запущена уже через несколько дней

Сейчас на конвейер встанут только модели Granta. Напомним, что их будут собирать в упрощенном виде - без блоков АBS, Эра - Глонасс и с двигателем, который сертифицирован под нормы Евро-2, а не под действующий экологический стандарт пятого класса.

Самое интересное - с третьего июня была уже запущена сварка кузовов, седьмого числа заработают покрасочные цеха, а восьмого числа с конвейера будут сходить уже готовые машины.  К сожалению, главный конвейер, где делают Niva Legend, Niva Travel, Largus, XRAY, Renault Logan, Renault Sandero, продолжит находиться в режиме простоя. Также останется на паузе «Лада Ижевск» — там делали Vesta.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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