АвтоВАЗ запустит производство ABS и ESP на бывшем заводе Bosch

Стало известно, что АвтоВАЗ намерен запустить производство антипробуксовочных систем (ABS) и систем стабилизации (ESP) на бывшем заводе Bosch к середине 2024 года. В планах компании осуществить 100% уровень локализации

На сегодняшний день, бывший завод Bosch находится под руководством научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Как сообщает руководство НАМИ, завод будет готов к полноценному производству систем ABS и ESP только к середине 2024 года. С этой целью российские специалисты наладят совместную работу с неназванным восточным партнером. После завершения трех этапов подготовки к полностью локализированному производству, компания намерена выпускать 500 000 компонентов ежегодно. На такой объем получится выйти только к 2025 году.

Напомним, что выпуск систем ABS уже налажен на заводе «Итэлма» в Костроме. К концу текущего года с конвейера сойдут около 200 000 блоков для всех моделей марки Lada. Предприятие будет готово выйти на полностью локализированное производство только в 2026 году.