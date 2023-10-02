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2 окт 2023

BAIC вывел на рынок новую версию внедорожника Beijing BJ60

BAIC вывел на рынок новую версию внедорожника Beijing BJ60
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BAIC объявила о начале продаж нового внедорожника  Beijing BJ60 с дизельным мотором. Начальная стоимость на родном рынке - 264 800 юаней (примерно 3 537 000 рублей)

В плане дизайна и оснащения BAIC BJ60 остался таким же, как и бензиновая модификация, которую представили еще в 2022 году. Главной отличительной чертой “шестидесятого” в линейке BJ является U-образная светодиодная оптика. Внутри устанавливается «парящий» 12,8-дюймовый экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая цифровая «приборка». Габариты автомобиля составляют: 5200/1955/1925 мм., а колесная база - 2820 мм.

Новый BAIC BJ60 оснащается «мягкой» гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровый дизельный мотор мощностью 163 л.с. и 400 Нм крутящего момента, а также 48-вольтовый стартер генератор. Заявленный максимальный запас хода - 1000 км. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Привод - полный типа Part-time. 

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