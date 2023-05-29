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29 май 2023

Баллы за локализацию автомобилей будут пересмотрены

Баллы за локализацию автомобилей будут пересмотрены

Минпромторг РФ готовит изменения в постановление № 719, регламентирующее порядок локализации промышленной продукции, в том числе в автопроме

Фактически, предполагается несколько сместить акценты – сняв приоритет с окраски и сварки кузовов и направив его на производство определенных компонентов. Сейчас, например,  сварка кузова, его покраска, штамповка кузовных деталей из российского металла в совокупности может дать около полутора тысяч баллов. По новой системе оценкми те же баллы можно будет получить за производство двигателя, тормозных систем и т.д.

Пересмотр систем оценивания направлен, в первую очередь, на ликвидацию дефицита запчастей. Впрочем, на сегодняшний день нет никаких точных сроков внедрения новой системы оценки.

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