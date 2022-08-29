Банкиры помогут Geely развить «зеленые технологии»

Geely Automobile Holdings Ltd. стал первым китайским автопроизводителем, получившим зарубежный «клубный» (синдицированный) кредит на цели, связанные с устойчивым развитием

Под термином «клубный» подразумевается тот факт, что деньги в размере четырехсот миллионов долларов, были выданы международным консорциумом банков. Что касается направления использования кредитных средств, то все они будут потрачены на развитие «зеленых» технологий, то есть на разработку электромобилей в целом, новых аккумуляторных батарей, зарядной инфраструктуры и.т.д.

Geely сообщают, что такая экономическая поддержка – первый случай в истории всего китайского автопрома. К слову, о полном переходе на электрокары Geely пока не сообщала, однако, согласно глобальным планам, к 2045 году концерн хочет стать углеродно-нейтральным автопроизводителем.