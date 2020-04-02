Батареи электрокаров можно прибить гвоздем

Но не все, а лишь особые - китайские. К слову, такой странный признак станет маркером высокого уровня безопасности...

Если вам до сих пор не понятно, что мы говорим, поясняем - инженеры китайской автокомпании BYD разработали новую компактную батарею, предельная нагрузка которой позволит повысить защищенность электромобилей по сравнению с использованием аналогичных литий-ионных аккумуляторов. Собственно прочность такой батареи была проверена молотком и гвоздями.

Дело в том, что производители современных литий-ионных батарей в основном стараются увеличить энергетический ресурс своих изделий, при этом оставляя безопасность на втором плане. Именно поэтому в случае ДТП, в результате механических повреждений, все чаще происходят возгорания электромобилей, которые не удается потушить даже пожарным. Новая разработка под названием Blade Battery, по словам инженеров, позволяет оставить эти проблемы в прошлом.

Однако, вернемся к гвоздям. Результаты проверки прочности получились крайне интересными: если обычная литий-ионная батарея при забивании в нее гвоздя раскалилась до 400 градусов Цельсия, а литий-железо-фосфатный аккумулятор достигал 500 градусов, то температура Blade Battery несмотря на все воздействия не превысила 60 градусов.