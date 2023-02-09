БелАЗ разработал антикризисный самосвал

БелАЗ разработал «антисанкционный» карьерный самосвал МоАЗ-75053 грузоподъемностью 25 тонн, уже построен опытный образец. Фактически, перед нами машина, которая не зависит от импортных, санкционных, компонентов. Здесь применяются лишь детали из России, Китая и Белоруссии

«Эта полноприводная машина, являющаяся модификацией самосвала-землевоза МоАЗ-75050, предназначена для перевозки насыпных грузов в строительстве и на вскрышных работах горнорудной промышленности при распутице, бездорожье и в сложных климатических условиях» - приводит Drom заявление Егора Мацукова, начальника КБ общих компоновок отдела главного конструктора подземной и строительно-дорожной техники НТЦ имени А. Н. Егорова.

Самосвал оснащен 380-сильным двигателем (турбодизель), который работает в паре с автоматической коробкой передач. К сожалению, точное происхождение агрегатов не уточняется, но инсайдеры говорят, что мотор разработан с привлечением российских специалистов, а коробка передач сделана в Китае.