Автомобильный портал Motorpage
19 май 2023

«БелДжи» создаст свой собственный автомобиль

«БелДжи» создаст свой собственный автомобиль

Белорусский завод «БелДжи» планирует создать свой собственный автомобиль, используя российские детали

Как сообщают местные СМИ, БелДжи» уже заключил контракт на поставку деталей с российской компанией «АвтоВАЗ».  Впрочем, представители обеих компаний пока воздерживаются от комментариев. Да, переговоры по некоему совместному проекту велись еще осенью прошлого года, но будет ли он доведен до конечной стадии – большой вопрос.

К слову, далеко не все эксперты уверены в успехе грандиозного предприятия. Они указывают на высокую конкуренцию на рынке автомобилей и сложности, связанные с созданием собственного бренда. Несмотря на это, «БелДжи» намерен продолжать свой путь в автомобильной индустрии и развивать производство автомобилей в Беларуси.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Доля Geely в Aston Martin увеличилась более чем вдвое

19 мая 2023
Tesla Roadster Concept (2017)

Выпуск Tesla Roadster опять переносится

19 мая 2023
Chevrolet Bolt EV Concept 2015 вид сверху

Chevrolet Bolt смог проехать 900 километров на одном заряде

18 мая 2023
Jmoda C5 (2023) передние кресла

OMODA и JAECOO переходят на гибриды и электрокары

18 мая 2023
Chrysler Pacifica 2021 салон

Концепт Chrysler Airflow не получит серийного воплощения

18 мая 2023
Alpine A110 Pikes Peak (2023)

Alpine A110 Pikes Peak рассекречен

18 мая 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Joy - evolute i-joy (2022) «от печали до радости» Тест драйв
19 мая 2023

Evolute I-Joy
"«От печали до радости»"
Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «средний брат»
Тест драйв
12 мая 2023

Changan CS55 Plus
"«Средний брат»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) старая школа
Тест драйв
05 мая 2023

GAZ Gazel Sobol
"Старая школа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 0 2 1