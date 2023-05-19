«БелДжи» создаст свой собственный автомобиль

Белорусский завод «БелДжи» планирует создать свой собственный автомобиль, используя российские детали

Как сообщают местные СМИ, БелДжи» уже заключил контракт на поставку деталей с российской компанией «АвтоВАЗ». Впрочем, представители обеих компаний пока воздерживаются от комментариев. Да, переговоры по некоему совместному проекту велись еще осенью прошлого года, но будет ли он доведен до конечной стадии – большой вопрос.

К слову, далеко не все эксперты уверены в успехе грандиозного предприятия. Они указывают на высокую конкуренцию на рынке автомобилей и сложности, связанные с созданием собственного бренда. Несмотря на это, «БелДжи» намерен продолжать свой путь в автомобильной индустрии и развивать производство автомобилей в Беларуси.