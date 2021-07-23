Белоруссия заполонит Россию своими электрокарами

Электрокар гродненского стартапа Sidus, модель A01, может появиться в России: он получил сертификат, позволяющий продавать его не только в Республике Беларусь, но и на территории всего Таможенного союза

Как стало известно нашим коллегам из издания Motor, в данный момент представители фирмы ведут переговоры с властями и дилерами на предмет скорой реализации своих автомобилей. Более того, ведутся переговоры и с общепитом, так как машину планируется использовать в сфере курьерских услуг.

Честно говоря, назвать Sidus A01 настоящим автомобилем сложно. Конечно же, у него есть полноценный двухместный салон и необходимое оснащение, которое позволит ему передвигаться по дорогам общего пользования, но когда замечаешь, что в длину это транспортное средство лишь немногим превышает отметку в два метра, то начинаешь смотреть на него с легкой улыбкой. Впрочем, Sidus вполне способен разогнаться до 80 километров в час, чему способствует моторчик мощностью в 11 лошадиных сил. На одном заряде новинка сможет проехать немногим больше ста километров.