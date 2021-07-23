Автомобильный портал Motorpage
23 июл 2021

Белоруссия заполонит Россию своими электрокарами

Белоруссия заполонит Россию своими электрокарами
Автор фото: фирма-производитель

Электрокар гродненского стартапа Sidus, модель A01, может появиться в России: он получил сертификат, позволяющий продавать его не только в Республике Беларусь, но и на территории всего Таможенного союза

Как стало известно нашим коллегам из издания Motor, в данный момент представители фирмы ведут переговоры с властями и дилерами на предмет скорой реализации своих автомобилей. Более того, ведутся переговоры и с общепитом, так как машину планируется использовать в сфере курьерских услуг.

Честно говоря, назвать Sidus A01 настоящим автомобилем сложно. Конечно же, у него есть полноценный двухместный салон и необходимое оснащение, которое позволит ему передвигаться по дорогам общего пользования, но когда замечаешь, что в длину это транспортное средство лишь немногим превышает отметку в два метра, то начинаешь смотреть на него с легкой улыбкой. Впрочем, Sidus вполне способен разогнаться до 80 километров в час, чему способствует моторчик мощностью в 11 лошадиных сил.  На одном заряде новинка сможет проехать немногим больше ста километров.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
AC Cobra

Знаменитая Cobra возвращается!

23 июля 2021
Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 4 получил новые комплектации

23 июля 2021
Infiniti QX55 (2022)

Стартовали продажи Infiniti QX55

23 июля 2021
Genesis G70 (2022)

Genesis привез в Россию новый G70

23 июля 2021
Toyota Land Cruiser (2022)

Toyota запретила перепродавать Land Cruiser

23 июля 2021
Mercedes-Benz EQA (2022) вид сбоку

Все Mercedes-Benz станут "зелеными" к 2025 году

22 июля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Santa Fe - hyundai santa fe (2021) мысль семейная Тест драйв
23 июля 2021

Hyundai Santa Fe
"Мысль семейная"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018)почему skoda karoq выгоднее с полным приводом
Тест драйв
19 июля 2021

Skoda Karoq
"Почему Skoda Karoq выгоднее с полным приводом"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross (2022) взял, отдал, вернул
Тест драйв
16 июля 2021

Mitsubishi Eclipse Cross
"Взял, отдал, вернул"

Написано новостей:

2 8 7 0 7