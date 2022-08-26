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26 авг 2022

Bentley строит особый дом для автомобилистов

Bentley строит особый дом для автомобилистов
Автор фото: фирма-производитель

На побережье Майами британская компания Bentley возводит 228-метровую жилую башню. 

Казалось бы, что здесь особенного – дом и дом. Впрочем, далеко не в каждом доме у квартир есть собственные гаражи, ка здесь. Да, каждой квартире полагается свой гараж, причём не на цоколе, а непосредственно на этаже. Доставлять автомобили будут четыре специально разработанных грузовых лифта.

К слову,  высота дома составляет 61 этаж, на каждом по четыре квартиры. Занятный факт, автовладельцам не придется маневрировать в узком пространстве – все машины оборудуют специальными метками, благодаря которым произойдет взаимодействие с инфраструктурой дома – искусственный интеллект включит специальную подсветку, которая покажет дорогу к нужному лифту – автомобилисту понадобиться лишь проехать туда, на этаж также всех поднимет автоматика.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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