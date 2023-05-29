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29 май 2023

Bentley разработала машину для собак

Bentley разработала машину для собак
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley постоянно создает специальные версии на базе своих серийных машин – то сделают автомобиль для пикников, то для охотников. Теперь инженеры решили обратить внимание на собаководов

В этот раз с машиной не сделали ничего особенного. Стандартную Bentayga S лишь облачили в необычную чёрно-белую ливрею, стилизующую кузов кроссовера под шерсть домашнего питомца. К слову, матовое покрытие также передает ощущения от прикосновения к шерсти – на его разработку у дизайнеров ушло несколько дней. Машину создали для участия в специальном мероприятии – празднике собаководов «Гудвуф». Автомобиль даже принял участие в традиционном сборе ягнят, овец и баранов в загон.

В остальном же перед нами обычная Bentayga S, где под капотом находится шестилитровый турбомотор, который развивает 635 лошадиных сил. На разгон до сотни у такой машины уходит около четырех секунд, а максимальная скорость составляет 306 километров в час.

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