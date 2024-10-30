Bertone возродит свой самый красивый спидстер из 60-х

Компания Bertone показала новую модель под названием Runabout, дизайн которой основан на концептуальном автомобиле Autobianchi A112 Runabout, разработанного в 1969 году. Планируется выпустить ограниченную серию, но конкретное количество пока неизвестно. Начальная стоимость по предзаказу - 350 000 евро (примерно 37 000 000 рублей)

Современная модель естественно лишилась ряда примечательных деталей, которыми могла похвастаться концепция, но при этом сохранила стилистику клиновидного кузова. К примеру, у Bertone Runabout нет ярко выраженного спойлера и наружных боковых фар. При этом, дизайнеры решили снабдить Runabout поднимающимися фарами, как на спорткарах 80-х годов, открывающимися дверьми и полноценной, хоть и съемной, крышей.

Bertone Runabout оснащен 500-сильным V6, но никакие другие технические характеристики пока неизвестны. Напомним, что оригинальный концепт Autobianchi A112 Runabout получил 1,1-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью всего 50 л.с.