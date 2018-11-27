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27 ноя 2018

Беспилотные автомобили выпустят на дороги России

Беспилотные автомобили выпустят на дороги России

Такое решение было принято правительством. В соответствии с экспериментом, беспилотные автомобили проедут в тестовом режиме по дорогам Москвы и республики Татарстан. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев

Сами испытания стартуют уже первого декабря и продлятся до первого марта 2022 года. Целью испытаний является  установление соответствия беспилотных автомобилей требованиям безопасности. Кроме того, эксперимент проводится и для дальнейших процедур по оформлению  беспилотных автомобилей. Под контролем НАМИ будут выведены требования для технических регламентов и различных документов по стандартизации транспортных средств такого типа. Со стороны властей будут подготовлены различные поправки в ПДД, которые будут регламентировать ответственность за возможные нарушения с участием беспилотников.

Что касается процесса испытаний, то в них участвуют более ста автомобилей. Единственное не уточняется - какие именно машины будут тестироваться. Ранее сообщалось, что  доступ к программе получат только компании с уставным капиталом в 100 млн руб. Кроме того, каждую участвующую в эксперименте машину надо будет застраховать на 10 млн руб. К слову,  в рамках проекта все автомобили будут испытаны на специальном треке, который будет имитировать различные дорожные ситуации в зимних условиях, что касается дорог общего пользования, то в каждой машине будет присутствовать специальный инструктор-контроллер, который сможет перехватить управление в экстренных случаях.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , РБК

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