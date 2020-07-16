Беспилотные такси в Москве появятся в 2024 году

Первые автономные такси без водителя могут появиться на дорогах Москвы через четыре года

«Если мы эффективно начнем реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний (это Минтранс, МВД, Минпромторг), то, я думаю, срок 2024 год — это то время, когда мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», — цитирует ТАСС замминистра транспорта России Алексея Семенова.

На сегодняшний в Москве в рамках эксперимента проводится тестирование беспилотных машин «Яндекса». Но согласно федеральному законодательству автономный автомобиль не может выехать на дорогу общего пользования (вне закрытых территорий и полигонов) без человека внутри. Инженер-оператор должен прийти на помощь в критической ситуации, в том числе при риске ДТП или поломке.