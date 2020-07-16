Автомобильный портал Motorpage
16 июл 2020

Беспилотные такси в Москве появятся в 2024 году

Беспилотные такси в Москве появятся в 2024 году

Первые автономные такси без водителя могут появиться на дорогах Москвы через четыре года

«Если мы эффективно начнем реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний (это Минтранс, МВД, Минпромторг), то, я думаю, срок 2024 год — это то время, когда мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», — цитирует ТАСС замминистра транспорта России Алексея Семенова.

На сегодняшний в Москве в рамках эксперимента проводится тестирование беспилотных машин «Яндекса». Но согласно федеральному законодательству автономный автомобиль не может выехать на дорогу общего пользования (вне закрытых территорий и полигонов) без человека внутри. Инженер-оператор должен прийти на помощь в критической ситуации, в том числе при риске ДТП или поломке.

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...
JAC iEV7S

В JAC раскрыли подробности о новом электромобиле iEV7S

16 июля 2020
Audi A7 Sportback 2020

Audi A7 Sportback получит длиннобазную версию и захватит рынок Китая

16 июля 2020
Ford Bronco Sport 2021

Вместе с рамным Bronco Ford представил кроссовер Bronco Sport

15 июля 2020
BMW iX3 2021

BMW X3 официально стал электромобилем

15 июля 2020

Итальянцы захотели убить Rolls-Royce

15 июля 2020
Jeep Wrangler srt8 hemi v8

Jeep Wrangler получит версию Hemi

15 июля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце? Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"
Subaru XV - subaru xv 2018 а ты точно кроссовер?
Тест драйв
13 июля 2020

Subaru XV
"А ты точно кроссовер?"
Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 рожденный ползать – лети, пари!
Тест драйв
10 июля 2020

Lada Vesta Sport
"Рожденный ползать – лети, пари!"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 аргумент и за и против
Тест драйв
08 июля 2020

Mitsubishi Eclipse Cross
"Аргумент и за и против"

Написано новостей:

2 6 2 2 9