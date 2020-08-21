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21 авг 2020

Беспилотникам дадут право выезда на выделенные полосы

Беспилотникам дадут право выезда на выделенные полосы

В России беспилотным автомобилям предоставят приоритет на дорогах: им позволят двигаться по выделенным полосам. Об этом сообщили представители Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет»

«Мы готовим предложения для внесения изменений в Правила дорожного движения. Фактически беспилотный транспорт будет приравнен к общественному, что позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с другими водителями. Сейчас преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить», — цитирует «РИА Новости» представителей организации.

В организации уточнили, что сейчас в России зарегистрировано не более 150 беспилотных автомобилей. Все они экспериментальные, проходят тесты в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Между тем, старт испытаний российских беспилотников без подстраховки человеком-водителем перенесен на 2021 год.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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