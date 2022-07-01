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1 июл 2022

Беспилотники создали гигантскую пробку в Сан-Франциско

Беспилотники создали гигантскую пробку в Сан-Франциско

Автономные машины порой создают очень курьезные ситуации – создают многокилометровые заторы. Представьте себе ситуацию – на вашу улицу приезжают десятки беспилотников и замирают!

Собственно, так все и случилось на днях в Сан-Франциско - двенадцать роботизированных такси зависли в одном месте. Как видно на снимках, они заняли почти все полосы дороги. Машины быстро собрали затор, который сохранялся долгое время. Операторы попытались запустить автомобили дистанционно, однако полностью перехватить управление автомобилями им не удалось.

Пришлось сотрудникам лично выезжать на место инцидента  и вести их в ручном режиме. На устранение инцидента ушло более пяти часов! Компания Cruise (оператор беспилотников) принесла извинения всем, кому инцидент доставил дискомфорт. Пока неизвестно, наложат ли власти города какой-то штраф на организацию.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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