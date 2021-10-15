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15 окт 2021

Беспилотники Waymo стали собираться в секту

Беспилотники Waymo стали собираться в секту

С очень странным поведением беспилотных автомобилей компании Waymo (принадлежит Google) столкнулись жители Сан-Франциско. Который день на одну из улиц постоянно приезжают десятки беспилотников и задерживаются там на несколько минут. После чего уезжают восвояси.

На Пятнадцатой авеню нет ничего особенного, что могло бы привлечь столько машин такого типа – нет ни суперкомпьютера, ни мавзолея с каким-нибудь известным айтишником, ни капища роботизированных божеств. Там просто находится несколько жилых домов и тупик, но по какой-то причине в этом месте каждый день собирается большое количество автономных машин, которые создают пробки и начинают пугать людей своим присутствием.

Конечно же,  выискивая причины такого странного поведения, можно вспомнить шутку про  месть бывшей жене разработчика Waymo, которая живет на этой улице, или цитату из научно-популярного фильма, где рассказывалось, что в машинах всегда были призраки, случайные сегменты кода, которые, скомпоновавшись вместе, образуют непредвиденные протоколы, приводящие к свободе воли.

Нам же в Motorpage кажется все куда прозаичнее. Скорее всего, на картах маршрутов беспилотников не прописался некий алгоритм. Условно говоря, на каком-то из перекрестков машина должна была развернуться или повернуть, но в программе управления это действие по какой-то причине оказалось не прописано, вот и двигается транспорт в ближайшую точку, где можно совершить маневр. Наши коллеги из зарубежных СМИ говорят, что в каждом беспилотнике сидит оператор, так что эти поездки можно назвать плановыми. Наверняка происходит оптимизация маршрута, дабы этот досадный глюк более не происходил.

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