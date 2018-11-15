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15 ноя 2018

Бесплатную парковку по воскресеньям собираются отменить

Бесплатную парковку по воскресеньям собираются отменить

Эксперты из РЭУ им. Г. В. Плеханова повторяют путь легендарных британских ученых. Если совсем недавно они предлагали повысить стоимость парковки в центре, то сейчас поступило предложение отменить бесплатную парковку по воскресеньям

По заявлению экспертов: "Бесплатная парковка по воскресеньям фактически приводит к тому, что уровень загруженности парковочных мест в воскресные дни сопоставим с загруженностью в будние дни, при этом количество фиксируемых нарушений правил парковки в эти дни так же велико."

Такое заявление было сделано по результатам исследования некоторых улиц, которые обладали повышенной загруженностью. Такая ситуация, причем в воскресные дни, наблюдалась в Малом Черкасском переулке, улице Петровские Линии, в Нижнем Кисельном переулке, Козицком переулке, улице Большая Якиманка, улице Неглинной, Петровке.

Решение по исключению бесплатной парковки в воскресные дни направлено на улучшение резидентов районов. Как указали эксперты, жители центральных районов Москвы фактически лишены альтернативных способов паркования автомобилей. Поэтому для этой категории автомобилистов парковочные места на улично-дорожной сети должны быть доступны в первую очередь. А указанный комплекс мер (в том числе повышение цен) позволит снизить загруженность парковочного пространства на 15-20%.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, РИАМО

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