Бесплатную парковку по воскресеньям собираются отменить

Эксперты из РЭУ им. Г. В. Плеханова повторяют путь легендарных британских ученых. Если совсем недавно они предлагали повысить стоимость парковки в центре, то сейчас поступило предложение отменить бесплатную парковку по воскресеньям

По заявлению экспертов: "Бесплатная парковка по воскресеньям фактически приводит к тому, что уровень загруженности парковочных мест в воскресные дни сопоставим с загруженностью в будние дни, при этом количество фиксируемых нарушений правил парковки в эти дни так же велико."

Такое заявление было сделано по результатам исследования некоторых улиц, которые обладали повышенной загруженностью. Такая ситуация, причем в воскресные дни, наблюдалась в Малом Черкасском переулке, улице Петровские Линии, в Нижнем Кисельном переулке, Козицком переулке, улице Большая Якиманка, улице Неглинной, Петровке.

Решение по исключению бесплатной парковки в воскресные дни направлено на улучшение резидентов районов. Как указали эксперты, жители центральных районов Москвы фактически лишены альтернативных способов паркования автомобилей. Поэтому для этой категории автомобилистов парковочные места на улично-дорожной сети должны быть доступны в первую очередь. А указанный комплекс мер (в том числе повышение цен) позволит снизить загруженность парковочного пространства на 15-20%.