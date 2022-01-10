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10 янв 2022

Билеты для водительского экзамена будут изменены

Билеты для водительского экзамена будут изменены
Автор фото: фирма-производитель

МВД объявило о намерениях реорганизовать систему сдачи водительского экзамена, путем изменения теоретических билетов.

«В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — приводит ТАСС слова представителя ведомства. В качестве причин такого решения в МВД называют желание научить абитуриентов осознано понимать безопасные действия при управлении транспортным средством в различных ситуациях.

Как именно будут изменены билеты – неизвестно. Напомним, что сейчас для успешной сдачи необходимо без ошибок ответить на все двадцать вопросов теоретического экзамена. Несколько лет назад у абитуриентов был гандикап, который позволял допустить две ошибки, однако теперь за каждую добавляется по пять дополнительных вопросов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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