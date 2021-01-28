Билл Гейтс выступает против электромобилей

Глава IT-гиганта заявляет, что будущее автомобильной промышленности за биотопливом, которое оказалось несколько забытым

К электромобилям сетевой кудесник относится крайне негативно, особенно к батареям: «Батареи большие и тяжелые, чем больше веса вы перемещаете, тем больше батарей вам нужно для перемещения автомобиля. Но чем больше батарей вы используете, тем больше увеличивается вес и требуется больше энергии». Единственный смысл в электромобилях Гейтс видит в коротких поездках, вроде городского каршеринга.

Что касается биотоплива, то добыть его можно из растений и сельскохозяйственных биологических отходов. Его главное преимущество заключается в том, что оно может использоваться в обычных машинах без серьезных переделок.