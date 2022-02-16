Биотопливо признали вредным. Даже бензин оказался лучше

Согласно совместному исследованию министерства энергетики США и американской федерации дикой природы, биологическое топливо наносит окружающей среде даже больше вреда, чем обычный бензин или дизель

Небольшое уточнение - негативную оценку поставили конкретному виду топлива - биоэтанолу, добытому из кукурузы. Впрочем, мотивы, такого решения очень интересны. Эксперты сообщили, что кукурузный биоэтанол, а точнее процесс его добычи является более углеродоемким, чем добыча обычного топлива, а значит природе наносится огромный ущерб из-за большого числа выбросов, которые происходят, начиная от стадии подготовки почвы для посадок и заканчивая процессом переработки.

В целом вся эта история с определением степени вреда больше походит на какие-то подковерные интриги, так как министерство сельского хозяйства США два года назад провело аналогичное исследование, где выяснилось, что кукурузный этанол, наоборот, является менее углеродоемким топливом чем обычный бензин. Разницу оценили в 39 процентов.