Автомобильный портал Motorpage
16 фев 2022

Биотопливо признали вредным. Даже бензин оказался лучше

Биотопливо признали вредным. Даже бензин оказался лучше

Согласно совместному исследованию министерства энергетики США и американской федерации дикой природы, биологическое топливо наносит окружающей среде даже больше вреда, чем обычный бензин или дизель

Небольшое уточнение - негативную оценку поставили конкретному виду топлива - биоэтанолу, добытому из кукурузы. Впрочем, мотивы, такого решения очень интересны. Эксперты сообщили, что кукурузный биоэтанол, а точнее процесс его добычи является более углеродоемким, чем добыча обычного топлива, а значит природе наносится огромный ущерб из-за большого числа выбросов, которые происходят, начиная от стадии подготовки почвы для посадок и заканчивая процессом переработки.

В целом вся эта история с определением степени вреда больше походит на какие-то подковерные интриги, так как министерство сельского хозяйства США два года назад провело аналогичное исследование, где выяснилось, что кукурузный этанол, наоборот, является менее углеродоемким топливом чем обычный бензин. Разницу оценили в 39 процентов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Fabia Monte Carlo (2022)

Семейство Skoda Fabia пополнилось спортивной модификацией

16 февраля 2022

Toyota тестирует необычный механизм курьерских доставок

16 февраля 2022
Mercedes-Benz EQE 43 AMG (2023)

Mercedes EQE обзавелся двумя новыми версиями

16 февраля 2022
Maserati Grecale

В Maserati рассекретили новый кроссовер Grecale

16 февраля 2022

У платных трасс обнаружились серьезные недостатки

16 февраля 2022
Toyota Hilux GR Sport

Toyota представила заряженный Hilux GR Sport

16 февраля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus RX - lexus rx (2020) комфорт физический и психологический Тест драйв
15 февраля 2022

Lexus RX
"Комфорт физический и психологический"
Mercedes-Benz GLB - mercedes-benz glb (2020) в детский сад на броневичке
Тест драйв
14 февраля 2022

Mercedes-Benz GLB
"Mercedes-Benz GLB: в детский сад на броневичке"
Porsche Taycan Cross Turismo - porsche taycan cross turismo (2022) porsche taycan cross turismo (2022) один на один
Тест драйв
11 февраля 2022

Porsche Taycan Cross Turismo
"Один на один"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

3 0 0 4 8