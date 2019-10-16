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16 окт 2019

«Блатные номера» предложили продавать через Госуслуги

«Блатные номера» предложили продавать через Госуслуги

Выбор и покупку госномеров при регистрации автомобиля предложено осуществлять через портал госуслуг

Об этой инициативе МВД РФ сообщил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Роман Мишуров. Предполагается, что предложению, на портале можно будет организовать выбор «красивых» номеров с повторяющимися цифрами, буквами и любых других из числа свободных номеров.

Любопытно , что Минэкономразвития предлагает другой путь для реализации. Речь идёт о так называемых аукционах, где за номер будут бороться все желающие. Однако , МВД уже выступило против этой инициативы, заявив, что сомневаются в эффективности продажи номеров через аукцион, который будет занимать порядка 30 дней.

При написании новости использовалась информация:
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