Блогеры научили «Оку» плавать

Известная команда из Новосибирска решила построить на базе советской «Оки» водоплавающий автомобиль. После модификаций и установки дополнительного оборудования компактная машинка отправилась в первое плавание

Для реализации своей идеи авторы проекта приобрели старую «Оку», освежили ее кузов и установили дополнительный передний бампер, украшенный хищным оскалом. Заднюю часть кузова автомобиля блогеры удалили для крепления огромного вентилятора, наподобие тех, что устанавливаются на аэроджипы.

Чтобы «Ока» сразу не пошла ко дну, для самодельной амфибии изготовили понтон из шести бочек, соединенный в импровизированный плот, на котором и разместили автомобиль. Для управления водоплавающей моделью инженеры установили рулевую рейку, которую соединили с рулевым колесом. В результате испытаний скорость передвижения по воде оказалась не более двух-трех километров в час.