BMW готовится к выпуску электрической «трёшки»

Интересно, что такой автомобиль будет продаваться с индексом i3. Конечно же, может возникнуть путаница с ныне существующим компактным хэтчбеком, но так как модель будет продаваться исключительно на китайском рынке, то пересечений возникнуть не должно.

Любопытно, что электрический седан будет построен на основе обычного седана третьей серии (в удлиненном исполнении). Такой автомобиль также продается лишь на рынке Китая. Что касается дизайна, то у автомобиля будут свои собственные отличительные черты – новая решетка радиатора и фары.

Если говорить о технических компонентах, то клиентам будет предложена лишь одна версия с 340-сильным двигателем. Из отличительных особенностей можно отметить наличие пневматической подвески.