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10 фев 2017

BMW Group в январе потеряла 8,4 процентов российских продаж

BMW Group в январе потеряла 8,4 процентов российских продаж
Автор фото: фликр.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что немецкая группа компаний BMW Group в январе текущего года продемонстрировала негативную динамику продаж на первичном авторынке в России.

По данным аналитиков АЕБ, в прошлом месяце объем продаж автомобилей аффилированных брендов немецкой группы компаний BMW Group составил 1 828 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 8,4%. За отчетный период доля BMW Group на российском рынке уменьшилась на 0,1 процентных пункта и составила 2,3%.

Наибольшая доля (96,2%) в структуре российских продаж BMW Group приходится на автомобили основного бренда BMW. В количественном выражении, объем реализации автомобилей немецкого автопроизводителя в январе этого года был зафиксирован на уровне 1 758 экземпляров, что на 8,4% ниже показателей  января 2015 года.

Оставшиеся 3,8% приходятся на автомобили британского бренда MINI. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих российских клиентов 70 автомобилей, тем самым ухудшив свои январские результаты прошлого года а 7,9% или 6 шт.

Напомним, что по итогам прошлого года немецкая группа компаний в совокупности реализовала на первичном авторынке в России 28 867 автомобилей, продемонстрировав прирост продаж к концу 2015 года на уровне 0,1%.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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