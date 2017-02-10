Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что немецкая группа компаний BMW Group в январе текущего года продемонстрировала негативную динамику продаж на первичном авторынке в России.

По данным аналитиков АЕБ, в прошлом месяце объем продаж автомобилей аффилированных брендов немецкой группы компаний BMW Group составил 1 828 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 8,4%. За отчетный период доля BMW Group на российском рынке уменьшилась на 0,1 процентных пункта и составила 2,3%.

Наибольшая доля (96,2%) в структуре российских продаж BMW Group приходится на автомобили основного бренда BMW. В количественном выражении, объем реализации автомобилей немецкого автопроизводителя в январе этого года был зафиксирован на уровне 1 758 экземпляров, что на 8,4% ниже показателей января 2015 года.

Оставшиеся 3,8% приходятся на автомобили британского бренда MINI. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих российских клиентов 70 автомобилей, тем самым ухудшив свои январские результаты прошлого года а 7,9% или 6 шт.

Напомним, что по итогам прошлого года немецкая группа компаний в совокупности реализовала на первичном авторынке в России 28 867 автомобилей, продемонстрировав прирост продаж к концу 2015 года на уровне 0,1%.