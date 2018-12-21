BMW и Mercedes идут на сближение

Два крупных и конкурирующих концерна решили объединить свои усилия по строительству электрических и беспилотных автомобилей. Правда, о создании полноценного альянса пока речи не идет

По сообщению зарубежных агентств, сотрудничество находится на ранней стадии обсуждения. Более того, партнерство между производителями будет ограничено только теми технологиями, которые не являются ноу-хау марок. Однако компании будут заниматься общими ключевыми компонентами (например, батареи для электромобилей) и даже платформами.

Стоит отметить, что это сотрудничество между компаниями является уже не первым. В настоящее время BMW и Daimler уже работают вместе с Audi в рамках совместного предприятия HERE, занимающегося разработкой высокоточных, обновляемых в режиме реального времени 3D-карт для беспилотников. Кроме того, в этом году немецкие марки решили объединить собственные каршеринговые платформы. В свою очередь, оба немецких концерна с большой готовностью сотрудничают с другими автопроизводителями. Например, BMW - с Toyota. Компании совместно разрабатывали и выпускают родстер Z4 и купе Supra. Daimler работает с альянсом Renault-Nissan над новыми двигателями и автомобилями.