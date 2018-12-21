Автомобильный портал Motorpage
21 дек 2018

BMW и Mercedes идут на сближение

BMW и Mercedes идут на сближение

Два крупных и конкурирующих концерна решили объединить свои усилия по строительству электрических и беспилотных автомобилей. Правда, о создании полноценного альянса пока речи не идет

По сообщению зарубежных агентств, сотрудничество находится на ранней стадии  обсуждения. Более того, партнерство между производителями будет ограничено только теми технологиями, которые не являются ноу-хау марок. Однако компании будут заниматься общими ключевыми компонентами (например, батареи для электромобилей) и даже платформами.

Стоит отметить, что это сотрудничество между компаниями является уже не первым. В настоящее время BMW и Daimler уже работают вместе с Audi в рамках совместного предприятия HERE, занимающегося разработкой высокоточных, обновляемых в режиме реального времени 3D-карт для беспилотников. Кроме того, в этом году немецкие марки решили объединить собственные каршеринговые платформы. В свою очередь, оба немецких концерна с большой готовностью сотрудничают с другими автопроизводителями. Например, BMW - с Toyota. Компании совместно разрабатывали и выпускают родстер Z4 и купе Supra. Daimler работает с альянсом Renault-Nissan над новыми двигателями и автомобилями.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Колеса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Мэр города Таллинн, Таави Аас

Эстонцы будут бороться с пробками с помощью налогов

21 декабря 2018

День, когда Москва встанет

21 декабря 2018
Карлос Гон

Карлос Гон освобожден

21 декабря 2018

Разметка с вибрацией

20 декабря 2018
Lamborghini

Lamborghini готовит гибрид

20 декабря 2018
Lada Vesta Sport 2019

Клиенты «пролетели» с Lada Vesta Sport

20 декабря 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ Patriot - uaz patriot 2017 справился с работой над ошибками Тест драйв
21 декабря 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот» справился с работой над ошибками"
Mitsubishi Outlander - как mitsubishi outlander 2018 помог нам натрясти… кедровых шишек
Тест драйв
18 декабря 2018

Mitsubishi Outlander
"Как Mitsubishi Outlander помог нам натрясти… кедровых шишек"
Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class - сравнительный тест audi a7 sportback 55 tfsi quattro 2018 и mercedes-benz cls 450 4matic 2019 : победа формы над содержанием
Сравнительный тест
14 декабря 2018

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class
"Audi A7 и Mercedes-Benz CLS: победа формы над содержанием"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 уехал далеко от «донора»
Тест драйв
12 декабря 2018

Lada Xray Cross
"Lada XRAY Cross уехал далеко от «донора»"

Написано новостей:

2 2 4 4 5