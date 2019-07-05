BMW и Mercedes займутся совместной разработкой автопилота

Компания BMW и концерн Daimler подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки автомобильных систем автоматического управления следующего поколения

Стратегическое партнерство предусматривает создание систем управления с высоким уровнем автоматизации и «их скорейшего вывода на массовый рынок». Речь идет об автопилоте четвертого уровня, который могут начать применять в автомобилях BMW и Mercedes-Benz с 2024 года.

В проекте задействуют более 1200 специалистов двух автопроизводителей, которых объединят в смешанные команды. Коллективы будут работать в научно-исследовательском центре BMW в Унтершлайсхайме, а также в технологическом центре Mercedes-Benz в Зиндельфингене.