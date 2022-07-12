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12 июл 2022

BMW предложит подогрев сидений за подписку

BMW предложит подогрев сидений за подписку

Новый тренд в автомобильной отрасли – предложение дополнительных опций. Особо отличились этим в BMW, где за ежемесячный тариф готовы предлагать даже такие мелочи, как подогрев кресел

Всего каких-то 18 долларов в месяц клиент получит обогрев всех кресел. Прибавим десять долларов и на машине появится подогрев руля. Восемь долларов сверху и нам будет доступен адаптивный дальний свет. Любопытный факт – на каждую опцию присутствуют и абонементы, например, годовая подписка на подогрев обойдется в 176 долларов.

Занятно, но все функции и так уже установлены на автомобиль, только управление ими, которое осуществляется через мультимедийную систему, заблокировано до покупки подписки. Впрочем, что-то нам подсказывает – взломать систему не составит труда.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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