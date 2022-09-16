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16 сен 2022

BMW X4 будет заменен электрокаром

BMW X4 будет заменен электрокаром
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW намерена отказаться от кросс-купе X4: у модели не будет нового поколения, так как баварцы сомневаются в достаточном уровне спроса на данный кроссовер.

Сказать, что спрос на машину упал – нельзя, у BMW есть и модели, которые продаются гораздо хуже. Впрочем, руководство марки считает, что текущая статистика говорит о нерентабельности финансирования разработки нового поколения.

В итоге, европейские СМИ сообщают, что у модели будет электрический преемник под названием iX4. При этом кроссовер будет базироваться на новейшей платформе Neue Klasse, создание которой BMW рассчитывает завершить к 2025 году.Дебютирует платформа с новейшими легковым автомобилем — аналогом нынешней третьей серии и кроссовером сегмента X3, а кросс-купе будет выпущено годом позже. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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