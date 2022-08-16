Болиды Формулы-1 предлагают сделать водородными

Технический регламент "Королевских гонок" каждый год претерпевает какие-то изменения, но в этот раз новаторы превзошли сами себя.

Инициативная группа из Германии предложила разрешить любые силовые установки (бензин, дизель, электричество и водород), но ограничить количество энергии на гоночный уик-энд эквивалентом 200 килограммов бензина. Размеры болидов и требования безопасности останутся таким же, как в сезоне 2022 года, однако гонки станут намного более зрелищными.

Также предполагается допустить сразу нескольких поставщиков шин к чемпионату, дабы происходила достойная конкуренция