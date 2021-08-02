Больницы будут сообщать в МВД о каждой болезни водителя

МВД РФ совместно с Минздравом разработало проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которому россиянам больше не потребуется предъявлять в ГИБДД медицинской справки при получении и продлении водительских прав: с марта 2022 года они будут автоматически передаваться в МВД в электронном виде

В пояснительных записках к законопроекту указывается, что Госавтоинспекция узнает о заболеваниях водителей, которые являются препятствием к вождению автомобиля, абсолютно случайным образом. В ведомстве считают, что оснований для лишения прав по медицинским показателям существует очень много, так что система оповещения о болезнях требует существенной модернизации.

К слову, к «болезням-препятствиям» можно отнести проблемы со зрением, проблемы с работоспособностью конечностей, алкоголизм, наркомания и так далее. В случае выявления заболевания медицинские учреждения будут формировать электронное сообщение с описанием случая, которое будет направляться в ГИБДД. Автоинспекция, в свою очередь, уже будет решать вопрос с лишением прав.