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2 авг 2021

Больницы будут сообщать в МВД о каждой болезни водителя

Больницы будут сообщать в МВД о каждой болезни водителя

МВД РФ совместно с Минздравом разработало проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которому россиянам больше не потребуется предъявлять в ГИБДД медицинской справки при получении и продлении водительских прав: с марта 2022 года они будут автоматически передаваться в МВД в электронном виде

В пояснительных записках к законопроекту указывается, что Госавтоинспекция узнает о заболеваниях водителей, которые являются препятствием к вождению автомобиля, абсолютно случайным образом. В ведомстве считают, что оснований для лишения прав по медицинским показателям существует очень много, так что система оповещения о болезнях требует существенной модернизации.

К слову, к «болезням-препятствиям» можно отнести проблемы со зрением, проблемы с работоспособностью конечностей, алкоголизм, наркомания и так далее. В случае выявления заболевания медицинские учреждения будут формировать электронное сообщение с описанием случая, которое будет направляться в ГИБДД. Автоинспекция, в свою очередь, уже будет решать вопрос с лишением прав.

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Drom

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