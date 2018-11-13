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13 ноя 2018

Больше никакого Derways

Больше никакого Derways

Легендарный завод, где многие годы собирались различные китайские автомобили, поставляемые к нам на рынок, может попросту перестать их собирать. Руководство завода пока так и не подписало контракт на сборку с китайскими производителями

Напомним, что сейчас на заводе по полному циклу собираются автомобили Lifan и Chery. К слову, Lifan был первым производителем, чьи автомобили стал собирать Derways (за исключением своих собственных автомобилей, которые не пользовались большим спросом). Чуть позже на заводские мощности в Черкесске перешла и Chery. На самом деле, на заводе Derways собиралось множество китайских автомобилей: Geely, Haima, Brilliance, JAC - все они временно прописывались на этом заводе. Почему временно - потому что компании потом либо уходили с рынка, как Haima, либо переносили все производство, как это сделали Geely и JAC. Причем первые выбрали для этого Белоруссию, а вторые - Казахстан.

Если с завода уйдут Lifan c Chery, то ему попросту будет нечего собирать, так как только эти бренды работают с заводом на данный момент. К слову, с ними же остается незаключенным контракт на сборку моделей в следующем году. Напомним, что с января по сентябрь включительно Lifan отправил дилерам 11227 машин, а Chery – 3586 экземпляров Tiggo 5 и Tiggo 3. Это – вся загрузка, какая есть у «Дервейса». Очевидно, что с этим предприятию не выжить – оно просто будет не рентабельным. Кстати, причина по которой «китайцы» не спешат пролонгировать контракт достаточно проста - завод Derways cейчас находится в непонятных отношениях с государством. Речь идет о программах господдержки, которыми завод пока обделен.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, Колеса

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