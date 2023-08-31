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31 авг 2023

Больше подробностей о Jaecoo J7 для России

Больше подробностей о Jaecoo J7 для России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Jaecoo, являющаяся суббрендом Chery, в ближайшее время официально представит на российском рынке свою первую модель - кроссовер Jaecoo J7. Продажи начнутся в конце сентября

Jaecoo J7 - это экспортное название для китайского кроссовера Chery Explore 06. На родине автомобиль имеет иное оформление решётки радиатора с буквенным логотипом Chery, но в остальном отличий нет. Габариты J7 составляют: 4500/1865/1680 мм., а колесная база - 2672 мм. 

Автомобиль оснащается безальтернативным бензиновым мотором объемом 1,6 л. Мощность - 186 л.с. Крутящий момент - 275 Нм. В паре с двигателем работает 7-ступенчатый «робот». Привод - передний или полный.

Цены пока не объявлены. Известно, что российскому покупателю предложат 4 комплектации на выбор: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. Полный привод доступен только в последних двух версиях.
 

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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