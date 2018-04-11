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11 апр 2018

Большинство производителей пропустят ММАС

Большинство производителей пропустят ММАС
Автор фото: Motorpage.ru

Времена, когда за площади на Московском международном автосалоне (ММАС) компании буквально дрались между собой прошли. Многие компании приняли решение не участвовать в выставке несмотря на рост продаж на нашем рынке.

На сегодняшний день свое участие в Московском автосалоне подтвердили лишь восемь брендов: Lada, УАЗ, Renault, Volkswagen, Hyundai, Kia, Haval и Lifan. Еще несколько, по данным газеты «Известия», окончательное решение не приняли. Среди них FAW. Dongfeng, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, Foton, Genesis, Mitsubishi и Zotye. Представители других компаний ответили, что принимать участие в автосалоне не планируют.

Таким образом, выставка полностью остается без производителей премиальных автомобилей: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar и Land Rover, Lexus, Volvo. Это никак не связано с текущей политической обстановкой: отказ от крупных автовыставок стал мировым трендом. Автопроизводители говорят, что куда выгоднее и эффективнее проводить отдельные мероприятия: внимания к новинке больше, а затраты меньше. Массовые же производители говорят о том, что расценки на выставочные площади в Москве слишком высокие.

Больше всего премьер будет, конечно же, у Lada: марка покажет обновленный седан Lada Granta и серийные версии седана Lada Vesta Cross и хэтчбека Lada XRAY Cross. На стенде Renault состоится мировая премьера нового кроссовера, который компания создала для России, Китая и Бразилии. При этом, по неофициальной информации, инжинирингом модели занимались в российском отделении компании. Все остальные проведут локальные премьеры.

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При написании новости использовалась информация:
Известия

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