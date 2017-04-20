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20 апр 2017

Большой тест-драйв «ТОП-5 АВТО»

Большой тест-драйв «ТОП-5 АВТО»
Автор фото: Александр Батыру

Третий год подряд оргкомитет премии «ТОП-5 АВТО» провел для членов экспертного жюри большой тест-драйв моделей, попавших в шорт-лист конкурса. 

Также, как и год назад журналисты тестировали автомобили всех пяти основных и одной специальной номинации премии. На площадке старта и финиша тест-драйва разместились 24 модели от 18 брендов. Всего 30 автомобилей.

Тест-драйв проходил с девяти утра до девяти вечера на головном отрезке скоростной автомагистрали М11 Москва – Санкт-Петербург. В мероприятии приняли участие автомобильные эксперты портала «Газета.Ru», журнала «Автопанорама», радиостанции «Авторадио», проекта «Авто@Mail.Ru», портала «Motorpage», телеканала «Авто Плюс», журнала «Discovery», радио «Страна» и других популярных СМИ. 

30 апреля счетная комиссия премии, международная аудиторская компания KPMG, завершает прием бюллетеней от членов жюри.  Торжественная церемония награждения победителей премии «ТОП-5 АВТО 2017» состоится 25 мая.

Национальная премия экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» учреждена в 2012 году Национальной академией автомобильного бизнеса (НААБ). Целью премии является выявление лучших автомобилей по итогам года в пяти основных и одной специальной номинации, а также персон, оказывающих наибольшее влияние на развитие автомобильного дела в России и лучших PR-служб производителей автомобилей. В экспертное жюри премии входит более 40 авторитетных российских автомобильных журналистов. Премия организована при продержке исследовательской компании Mediascope. Счетная комиссия премии – международная аудиторская компания KPMG.  

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