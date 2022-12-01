Borgward стал банкротом

Народный суд Пекина признал зарегистрированную в Китае компанию Borgward Automobile Co. банкротом. Финансовое положение оказалось настолько незавидным, что с торгов уже начинают распродавать имущество

Интересно, что еще в конце апреля немецкая марка сделала официальное состояние о своем финансовом бедствии. Как раз тогда компании на помощь пришли китайские инвесторы, однако, поставить Borgward на ноги им не удалось.

Современный Borgward — это проект китайского автоконцерна BAIC Group и нескольких европейских инвесторов. В 2015 году он выкупил все права на торговое имя и товарный знак Borgward и наладил в Китае выпуск четырех люксовых кроссоверов под этим брендом — Borgward BX3, BX5, BX6 и BX7.