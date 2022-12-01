Автомобильный портал Motorpage
1 дек 2022

Borgward стал банкротом

Borgward стал банкротом

Народный суд Пекина признал зарегистрированную в Китае компанию Borgward Automobile Co. банкротом.  Финансовое положение оказалось настолько незавидным, что с торгов уже начинают распродавать имущество

Интересно, что еще в конце апреля немецкая марка сделала официальное состояние о своем финансовом бедствии. Как раз тогда компании на помощь пришли китайские инвесторы, однако, поставить Borgward на ноги им не удалось.

Современный Borgward — это проект китайского автоконцерна BAIC Group и нескольких европейских инвесторов. В 2015 году он выкупил все права на торговое имя и товарный знак Borgward и наладил в Китае выпуск четырех люксовых кроссоверов под этим брендом — Borgward BX3,  BX5, BX6 и BX7.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Руководство «Москвича» объяснило смысл названия новой модели

30 ноября 2022
Chery Arrizo 8

Chery Arrizo 8 получит заряженную версию

30 ноября 2022

Тягач Tesla смог проехать 800 километров на полной зарядке

30 ноября 2022

Представлен бронированный Jaguar I-Pace

30 ноября 2022

Кризис криптовалют изменил автомобильный рынок

30 ноября 2022
Chevrolet Corvette Z06 (2023)

Руководство Chevrolet выведет Corvette в отдельный бренд

30 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"

Написано новостей:

3 1 9 5 9