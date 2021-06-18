Brabus представил «Ракету»

Знаменитое тюнинг-ателье показало новый автомобиль проекта «Ракета» - глубоко модернизированный G-Class от AMG, который даст фору иному спорткару по вопросам динамики

Вся работа была произведена с двигателем – ему увеличили объем – с четырех литров до четырех с половиной. Также движку поменяли поршневую группу, установили новые валы, кастомную систему турбонаддува, новый впуск, а также другой выхлоп. Все это обеспечило прибавку мощности в 300 лошадиных сил - теперь двигатель развивает под 900 коней. Скажете, что ничего особенного, а как вам такой факт – внедорожник весом в две с половиной тонны разгоняется до сотни за 3.7 секунды – это вполне сравнимо с показателями Porsche 911.

Шасси внедорожника доработали при помощи новых пружин и амортизаторов c электронным управлением, которые уменшили дорожный просвет на 45 миллиметров, также в наличии имеется фирменный боди-кит, благодаря которому автомобиль приобретает уникальную внешность.