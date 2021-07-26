Brabus прокачал GLE

Ателье Brabus представило кросс-купе 800 GLE, базой для которого стал Mercedes-AMG GLE 63 S. Доработок здесь много!

Первая и главная доработка произошла с мотором. В стандартной конфигурации он развивает 612 лошадиных сил. После же тюнинга Brabus отдача движка выросла до восьмисот коней. Занятно, но для достижения таких показателей инженерам потребовалось сделать всего две вещи – установить кастомную систему турбонаддува и перепрограммировать ЭБУ. К слову, манипуляции с блоком управления добавляют больше сотни лошадиных сил. В Brabus даже будут отдельно предлагать машину с обычным турбонаддувом, но с измененным ЭБУ.

Что до других доработок, то автомобиль получил углепластиковый обвес и модернизированную подвеску – здесь была установлена новая система управления пневматическими элементами, которая позволяет регулировать дорожный просвет в диапазоне двух с половиной сантиметров.