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26 июл 2021

Brabus прокачал GLE

Brabus прокачал GLE
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Brabus представило кросс-купе 800 GLE, базой для которого стал Mercedes-AMG GLE 63 S. Доработок здесь много!

Первая и главная доработка произошла с мотором. В стандартной конфигурации он развивает 612 лошадиных сил. После же тюнинга Brabus отдача движка выросла до восьмисот коней. Занятно, но для достижения таких показателей инженерам потребовалось сделать всего две вещи – установить кастомную систему турбонаддува и перепрограммировать ЭБУ. К слову, манипуляции с блоком управления добавляют больше сотни лошадиных сил. В Brabus даже будут отдельно предлагать машину с обычным турбонаддувом, но с измененным ЭБУ.

Что до других доработок, то автомобиль получил углепластиковый обвес и модернизированную подвеску – здесь была установлена новая система управления пневматическими элементами, которая позволяет регулировать дорожный просвет в диапазоне двух с половиной сантиметров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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