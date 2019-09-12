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12 сен 2019

Brabus в очередной раз прокачал «Гелик»

Brabus в очередной раз прокачал «Гелик»

В этом году Mercedes-AMG представил прощальную версию седана S65 Final Edition, у которого под капотом располагается исполинский 6,0-литровый V12. Двигатель этот не отличается высокой топливной эффективностью , да и выбросы от него исходят неимоверные, что заставляет производителя уже искать ему замену. Однако, Brabus ещё выжимает из этого мотора сок

Для нового проекта, правда, был взять не седан а внедорожник. Под капотом у Brabus GV12 900 (именно так ателье назвало свой тюнингованный внедорожник) находится 6,3-литровый битурбированный V12 мощностью 888 л.с., его крутящий момент достигает впечатляющих 1500 Нм — это даже больше, чем у 1000-сильного Bugatti Veyron Super Sport (1200 Нм).

Теперь поговорим о характеристиках. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 секунды, максимальная скорость может достигать 280 км/ч — она ограничена электроникой. Что касается визуальных изменений, то Brabus отличается передним бампером с прямоугольными воздухозаборниками, большой эмблемой Brabus на решетке радиатора, капотом с массивным дефлектором, задним бампером и колесными арками и, карбоновой накладкой на задней двери. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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