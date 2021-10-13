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13 окт 2021

Бразильский бренд Troller прекратит свое существование

Бразильский бренд Troller прекратит свое существование
Автор фото: фирма-производитель

Автопроизводитель Troller прекращает своё существование. Последним автомобилем, покинувшим производственную линию в бразильском городе Оризонти (штат Сеара), стал внедорожник TX4. В гибели предприятия виноват Ford!

Почему именно Ford? Все просто -  бразильский бренд входит в состав американского концерна. По большому счету, всю жизнь компания занималась тем, что производила собственные машины на шасси кроссоверов и внедорожников Ford. Тот же самый TX4 создан на базе пикапа Ford Ranger.

Не так давно Ford  принял решение полностью уйти с бразильского рынка.  Компания закрывает все свои заводы, соответственно, это касается и дочерних фирм. Параллельно с этим у Troller закрываются и все дилерские центры.  Отметим, что вся инфраструктура бренда выставлена на продажу, хотя от самой марки в Ford отказываться не намерены. Впрочем, уже известно, что к предприятиям проявляют интерес несколько китайских автопроизводителей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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