Бразильский бренд Troller прекратит свое существование

Автопроизводитель Troller прекращает своё существование. Последним автомобилем, покинувшим производственную линию в бразильском городе Оризонти (штат Сеара), стал внедорожник TX4. В гибели предприятия виноват Ford!

Почему именно Ford? Все просто - бразильский бренд входит в состав американского концерна. По большому счету, всю жизнь компания занималась тем, что производила собственные машины на шасси кроссоверов и внедорожников Ford. Тот же самый TX4 создан на базе пикапа Ford Ranger.

Не так давно Ford принял решение полностью уйти с бразильского рынка. Компания закрывает все свои заводы, соответственно, это касается и дочерних фирм. Параллельно с этим у Troller закрываются и все дилерские центры. Отметим, что вся инфраструктура бренда выставлена на продажу, хотя от самой марки в Ford отказываться не намерены. Впрочем, уже известно, что к предприятиям проявляют интерес несколько китайских автопроизводителей.